Білорусь: у спільних із РФ навчаннях «Захід-2025» буде ядерна складова

Олександр Лукашенко прийняв міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна 13 серпня з «закритим звітом», повідомив офіційний сайт Лукашенка. На зустрічі обговорювалися підготовка до спільних із Росією навчань «Захід-2025», оперативна ситуація поблизу кордонів Білорусі та готовність реагувати на нові загрози.

Після розмови Хренін заявив, що навчання «Захід-2025» будуть зосереджені на «плануванні застосування ядерної зброї та ракети «Орешник».

«Це важливий елемент стратегічного стримування для нас, перш за все… Ми повинні бути готові до всього. Ми бачимо ситуацію на нашому західному, північному кордоні і не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією та військовою активністю», – цитує Хреніна державне інформаційне агентство БелТА.

За його словами, білоруські та російські військовослужбовці окремо відпрацюють питання використання комплексу «Орешник» під час навчань. Раніше повідомлялося, що комплекс «Орешник» буде розгорнутий у Білорусі до кінця 2025 року.

Днем раніше, 12 серпня, Міністерство оборони Білорусі оголосило, що навчання «Захід-2025» відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та Російської Федерації щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Кількість військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях, поки що не оголошена.

Спочатку білоруська влада наголошувала на плановості та регулярності цих навчань, але останнім часом все частіше стверджує, що їхнє проведення є відповіддю на «мілітаризацію» в сусідній Польщі та країнах Балтії.