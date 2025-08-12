Білорусь назвала дати спільних із РФ військових навчань «Захід-2025»

Міністерство оборони Білорусі повідомило 12 серпня, що спільні з Росією стратегічні навчання «Захід-2025» відбудуться з 12 до 16 вересня. Як зазначається в заяві міністерства, темою навчань є «застосування армійських угруповань (сил) в інтересах забезпечення військової безпеки союзної держави».

Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та Російської Федерації щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко уточнив, що навчання будуть зосереджені на відбитті атак ворожих засобів повітряного нападу, веденні оборонного бою за підтримки авіації, а також боротьбі з незаконними збройними формуваннями та диверсійно-розвідувальними групами противника.

За його словами, ще у 2024 році білоруська сторона повідомила всі сторони Віденського документа про заходи довіри та безпеки про навчання та запросила представників усіх його підписантів спостерігати за їх проведенням.

6 серпня Міністерство оборони Білорусі оголосило про прибуття першого ешелону російських військовослужбовців та військової техніки для участі в спільних із Росією навчаннях «Захід-2025». Заступник командувача Північно-Західного оперативного командування Павло Шабеко тоді заявив, що під час навчань планують відпрацювати «нові форми та методи використання військових частин на основі аналізу останніх сучасних військових конфліктів».

Кількість військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях, поки не повідомляється.

Раніше планувалося, що в маневрах візьмуть участь понад 13 тисяч військовослужбовців, але в червні міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про рішення скоротити кількість учасників білорусько-російських навчань «Захід-2025» та перенести самі навчання вглиб білоруської території. Але пізніше начальник Генерального штабу Збройних Сил – перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко заявив, що попереднє рішення про перенесення районів проведення навчань «Захід-2025» може бути переглянуте.

Через ці навчання країни, що межують з Білоруссю, посилюють захист своїх кордонів та повітряного простору.



