ДПСУ: на навчання до Білорусі прибуло кілька сотень військових РФ, загрози наразі немає

На спільні військові навчання до Білорусі прибули кілька сотень російських військовослужбовців і кілька десятків одиниць техніки, наразі ця кількість не є суттєвою загрозою для України, повідомив в ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, Білорусь також відправила свої певні сили в Росію, де вона має майданчики для проведення спільних навчань «Захід-2025».

Демченко зазначив, що підрозділи розвідки Міністерства оборони та ДПСУ «постійно відстежують подальше можливе прибуття до Білорусі російських підрозділів для того, щоб розуміти, яку кількість вони можуть задіяти для цих спільних навчань, особливо на майданчиках на території Білорусі».

«Бо цей напрямок, як і раніше, для нас є загрозливим. Тому що під час цих навчань не можна виключати якихось провокацій або нагнітання подальшої ситуації щодо безпеки для нашої країни», – зазначив речник ДПСУ.

Він наголосив, що нинішня кількість російських сил у Білорусі не становить суттєвої загрози, а біля українського кордону не сформовано ударних угруповань.

У вересні 2025 року в Білорусі мають відбутися спільні російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025».

У НАТО, зокрема в країнах Балтії (Білорусь межує з Литвою і Латвією), пильно за ними стежать, вважаючи, що саме Білорусь може стати плацдармом для російського нападу на країни Балтії й Польщу. Є інформація, що в навчаннях візьмуть участь близько 100 тисяч військових, у вісім разів більше, ніж спочатку, на початку 2025 року заявляли в уряді Білорусі.

У лютому 2022 року повномасштабне вторгнення Росії в Україну відбулося після завершення в Білорусі спільних навчань військових двох країн. Російські війська входили на територію України, зокрема і з білоруської території.