Військовий бюджет Білорусі стрімко зростає. Що це означає для України?

Білорусь різко збільшила витрати на озброєння та військову техніку з 2022 року, засвідчують бюджетні дані – зростання збіглось із початком повномасштабної війни Росії проти України. Урядові витрати на військові потреби, включно з сучасними російськими винищувачами та ударними гелікоптерами, зросли у 2,6 рази за останні три роки, згідно з бюджетними і закупівельними документами, які проаналізувала Білоруська служба Радіо Свобода.

Якою мірою Білорусь залежить від Росії? Яка тут роль Китаю?

Чому аналітики стурбовані можливістю розміщення російської ядерної зброї?

Як зміни у військовій політиці Білорусі впливають на соціальну сферу?



Бюджет Білорусі на оборонні витрати на 2025 рік становить близько 4,7 млрд білоруських рублів (1,6 млрд доларів США) – це приблизно 2% від ВВП країни. У 2022 році цей показник становив близько 0,95% ВВП.



Серед техніки – багатоцільові винищувачі Су-30СМ2, ударні гелікоптери Мі-35М, бронетранспортери Volat V-2, а також сотні ударних дронів.



Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, розглядає Росію як головного захисника Білорусі. Економіки двох країн тісно переплетені.

Після оголошення перемоги на президентських виборах 2020 року, які міжнародна спільнота вважає сфальсифікованими, Лукашенко ще більше зблизився з Кремлем. Це спричинило безпрецедентні протести та жорстокі репресії з тисячами арештів.

Військові та силові структури Білорусі вже багато років тісно інтегровані в систему безпеки Росії, і цей процес значно прискорився після повномасштабного вторгнення. Попри тісні зв’язки з Москвою, Лукашенко намагається уникати прямої участі у війні в Україні. Російські війська, однак, використовували білоруську територію для початку наступу у лютому 2022 року. Поранених та обміняних полонених лікували у білоруських лікарнях.

«Система Лукашенка повністю покладається на Кремль у питаннях оборони», – вважає Володимир Жигар, активіст BYPOL, організації колишніх білоруських правоохоронців. – Білорусь навіть хотіла б продавати «Полонез» Росії, але проти таких угод виступає Китай».

Реактивна система залпового вогню (РСЗВ) «Полонез» – це система, розроблена в рамках китайсько-білоруського співробітництва. Вона базується на білоруському шасі і використовує китайські ракети, здатні вражати цілі на відстані до 200 км.

«Парадокс у тому, що рівень військових витрат Білорусі свідчить, що, попри близькість до Путіна, Лукашенко не дуже розраховує на російську армію у випадку гіпотетичної агресії НАТО», – каже військовий аналітик військового порталу Defense Express Іван Киричевський. – Я б навіть сказав, що сьогодні у білоруської армії є лише один ворог – російська армія».

Він звертає увагу на те, що Китай, ймовірно, може допомагати Білорусі компонентами.

«Китай може інвестувати свої деталі, бо зараз усе у світі залежить від Китаю, навіть США та Ізраїль. Звісно, Білорусь не зможе сама виробляти безпілотники без китайських документів, це наївно. Тому теоретично, якщо Лукашенко захоче зробити прокитайський поворот, може з’явитися історія про замовлення, наприклад, винищувачів J-10 (легкий багатоцільовий винищувач китайського виробництва – ред.)», – припускає експерт.

Що стосується подальшої підтримки зброєю від Росії, то Лукашенко, за оцінкою Киричевського, на це не дуже розраховує.

«Росія зараз намагається вичавити ресурси навіть з Лаосу. А Білорусь, наприклад, продовжує програму створення бронемашин Volat. Лукашенко побачив, що від росіян більше нічого спіймати не вдасться. Його цікавить зброя, що підвищує ударні можливості – додаткові ракетні комплекси, літаки, ядерна бомба. А якісь додаткові танки, бронемашини, зенітно-ракетні комплекси – у нього й так вистачає», – вважає експерт.

Ядерна загроза

Західні аналітики особливо стурбовані можливістю розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі. Супутникові знімки свідчать про розширення та модернізацію військової бази в Осиповичах, де, можливо, зберігатиметься ядерна зброя.

Осиповичі – місто в Могильовській області Білорусі з населенням 29 тисяч осіб, за 100 кілометрів від Мінська та за 190 кілометрів від кордону з Україною. Це великий залізничний вузол, який з’єднує білоруську столицю з двома обласними центрами – Гомелем і Могильовом – у напрямках України та Росії.

Журналісти Білоруської служби Радіо Свобода проаналізували супутникові знімки – вони демонструють, що після початку повномасштабної війни РФ проти України військова інфраструктура під Осиповичами ще більше розширилася. У кількох місцях триває будівництво та реконструкція казарм, складів для зберігання зброї, можливо, нових ангарів для «Іскандерів» та іншої спецтехніки. Будується окрема залізнична колія, яка все це з’єднає.

Лукашенко оголосив, що до кінця року в Білорусі розгорнуть російську гіперзвукову ракету «Орешник», яка може нести ядерний заряд.



Путін неодноразово обіцяв розмістити російську ядерну зброю на білоруській території. Звичайна (без ядерного заряду) версія цієї ракети застосовувалась під час ударів по Україні у листопаді минулого року.

«Ви бачили, як працює «Орешник»: ті самі ракети, ті самі удари – але без ядерних боєзарядів, без радіоактивного забруднення землі і повітря. Ця зброя буде розміщена в Білорусі до кінця року», – заявив Лукашенко 1 липня. Пускові установки для ракетного комплексу виробляються в Білорусі.



Фінансування інфраструктури для зберігання цих ракет у бюджеті Білорусі не передбачено.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заяви Лукашенка – це спроба встановити певну форму контролю над використанням російських ракет, розміщених у Білорусі, щоб посилити суверенітет Білорусі, який слабшає, але Москва, ймовірно, збереже оперативний контроль над ракетами та їхнім застосуванням.

Гармати замість хліба

Зростання військових витрат Білорусі відбувається на фоні загального погіршення економічної ситуації. Після ізоляції Лукашенка на Заході у 2020 році експорт нафтових продуктів на західні ринки різко скоротився.



Раніше потужна технологічна сфера країни майже зникла: програмісти, розробники та ІТ-компанії переїхали до Польщі та країн Балтії, уникаючи репресій.



Незалежні експерти попереджають, що збільшення військових витрат ставить під загрозу соціальну систему, на яку покладається переважно старіюче населення Білорусі.

«У структурі бюджетних витрат найбільшу частку займають соціальні програми, – каже Радіо Свобода білоруська економістка Аліса Рижиченко. – Але зараз оборонні витрати наздоганяють соціальні. Оскільки бюджет працює в дефіциті, додаткові кошти дістати ніде».



«Потрібно скорочувати соціальне програми або інші витрати, щоб збільшити оборонний бюджет», – вважає вона.

Аліса Рижичено також каже, що гроші йдуть на військове виробництво, щоб заробити на продажі продукції в Росію. Якби цього не було, ВВП Білорусі був би значно менший.

У глобальному рейтингу військової потужності Global Firepower 2025 Білорусь посідає 70-те місце серед 145 країн світу. Вище в рейтингу розміщені: Росія (2 місце), Україна (20), Польща (21).





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