Військові навчання розпочинаються у Латвії, Литві та Польщі. Їх називають відповіддю на російсько-білоруський «Захід-2025»

З 12 по 16 вересня у Білорусі відбудуться спільні білорусько-російські військові навчання «Захід-2025». Вони проводяться раз на чотири роки і про них відомо вже давно. Раніше, коли політична атмосфера в регіоні була спокійною, такі навчання не привертали особливої уваги.

Ситуація змінилася після 2014 року, коли Росія анексувала Крим. Вже навчання у 2017 році викликали великий ажіотаж та панікерські прогнози в Європі. Історія повторилася у 2021 році, адже на той час Росія вже планувала напад на Україну.

Після навчань «Allied Resolve» у 2022 році Росія розпочала вторгнення в Україну, зокрема з території Білорусі. Відтоді західні сусіди Білорусі дуже болісно сприймають російську військову присутність. А саме слово «навчання» викликає зрозумілі асоціації з подіями трирічної давнини.

Відтак зараз три сусідні держави Білорусь розпочинають військові маневри на початку вересня.

Навчання в Латвії

Комплексні навчання національної оборони «Namejs 2025», організовані Національними збройними силами, розпочались на всій території Латвії у вівторок, 2 вересня.

У них беруть участь близько 12 000 латвійських та іноземних військовослужбовців, зокрема з Естонії, повідомили LETA у Національних збройних силах.

Навчання триватимуть до 8 вересня.

У навчаннях візьмуть участь солдати всіх видів Збройних сил, включаючи Службу оборони, резервісти та військовослужбовці військ НАТО.

Навчання організовані у співпраці зі штаб-квартирою багатонаціональної дивізії НАТО «Північ».

У них візьмуть участь представники США, Естонії та Литви, штаб-квартири багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, підрозділу інтеграції сил НАТО в Латвії та командування Канадійських збройних сил у Латвії.

Під час маневрів латвійські та НАТОвські війська, а також військова техніка рухатимуться головними та регіональними дорогами Латвії. Військові літаки літатимуть у повітряному просторі країни, зокрема на малих висотах, а на полігонах проводитимуться бойові стрільби.

Навчання в Литві

У Литві розпочинаються військові навчання «Perkūno Griausmas» («Грім Перуна»), в яких візьмуть участь близько 17 000 литовських та військовослужбовців країн НАТО.

«Грім Перуна» об’єднає багато менших навчань, що проводяться на території Литви.

Маневри відбуватимуться протягом двох місяців на полігонах та в штабах. Колони військової техніки рухатимуться дорогами країни, літатимуть військові літаки, а також буде використано симуляційне та звукове обладнання.

Наша мета – щоб усі підрозділи були готові до виконання завдань збройної оборони держави

«Наша мета – зосередити військові навчання на забезпеченні того, щоб усі підрозділи досягли та підтримували готовність до виконання завдань, передбачених планом збройної оборони держави», – йдеться у пресрелізі командувача Збройних сил Литви генерала Раймундаса Вайкшнараса, якого цитує Delfi.

За словами військових, навчання безпосередньо пов'язані з реальними оборонними планами та відпрацюванням їх окремих елементів. Командування Збройних Сил, командні пункти армії та установ, підрозділи та військовослужбовці, а також військові командири та органи місцевого самоврядування відпрацьовуватимуть навички планування та виконання завдань збройної оборони.

Навчання, які відбудуться у вересні та жовтні, поєднають чотири менші навчання, а також щорічні литовські військові навчання, такі як «Інженерний грім 2025», «Залізний вовк 2025 II» та «Сильний грифон 2025».

Ці навчання відбудуться одночасно з навчаннями «Захід» Росії та Білорусі. За даними литовської розвідки, в російсько-білоруських маневрах візьмуть участь до 30 000 військовослужбовців.

Навчання в Польщі

У Польщі розпочалися стратегічні військові навчання «Залізний захисник-25», найбільші для країни у 2025 році.

Генеральний штаб Війська Польського повідомив, що в маневрах беруть участь близько 34 тисяч солдатів та офіцерів з Польщі та країн-союзниць НАТО, а також понад 600 одиниць військової техніки різних типів.

Навчання охоплюють наземний, морський та повітряний компоненти та відбуватимуться на полігонах на півночі, північному сході та південному сході Польщі, повідомляє Польське радіо.

Поточні маневри передбачають використання нових ударних та розвідувальних платформ з урахуванням практичного використання досвіду, отриманого під час війни в Україні.

Польща послідовно зміцнює свою армію, що безпосередньо пов'язано з нападом Росії на Україну та агресивною риторикою Кремля.

Так, у 2026 році планується витратити на оборону 200 мільярдів злотих (близько 50 мільярдів євро), що становитиме 4,8% ВВП країни.

Вже сьогодні Варшава виділяє на оборону 4,48% ВВП – найбільше серед 32-х країн НАТО.