У Білорусі почалися навчання за участю російських військових

У Білорусі 31 серпня розпочалися навчання Організації Договору про колективну безпеку.

У маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії й Таджикистану.

Усього проводяться кілька навчань: за повідомленням державного агентства «Белта», це спільне навчання з Колективними силами оперативного реагування ОДКБ «Взаємодія-2025», спеціальне навчання з силами і засобами розвідки «Пошук-2025» і спеціальне навчання з силами і засобами матеріально-технічного забезпечення «Ешелон-20».

Урочиста церемонія відкриття маневрів відбулася у Вітебську.

Як пише російське держагентство «РИА Новости», у навчаннях буде задіяно 450 одиниць озброєння і техніки, включаючи дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників різного типу.

Навчання перенесли вглиб території країни, як стверджують у Мінську, за особистим розпорядженням авторитарного керівника Білорусі Олександра Лукашенка.

«Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у різноманітних інсинуаціях і можливих провокаціях», – заявив начальник білоруського Генштабу генерал-майор Павло Муравейко. На його висловлювання звернула увагу Deutsche Welle.

Низка ЗМІ, аналітиків і політиків, особливо в країнах Балтії, раніше висловлювали побоювання у зв’язку з проведенням навчань за участю російських військових, вказуючи на те, що навчання на території Білорусі передували широкомасштабному вторгненню РФ в Україну 2022 року.

Навчання ОДКБ завершаться 6 вересня. З 12 по 16 вересня у Білорусі заплановані спільні російсько-білоруські маневри «Захід-2025».

За словами Муравейка, у рамках маневрів буде відпрацьоване планування застосування ядерної зброї без проведення безпосередньо ядерних випробувань.

На території Білорусі після російського вторгнення в Україну, як заявляють Москва і Мінськ, було розміщено російську тактичну ядерну зброю.