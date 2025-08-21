У Білорусі анонсували військові навчання ОДКБ – вони відбудуться у вересні

Начальник Об’єднаного штабу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), російський командувач Андрій Сердюков повідомив, що навчання ОДКБ «Взаємодія-2025», заплановані на початок вересня, відбудуться на двох полігонах у Вітебській області Білорусі – «Лосвіда» та «Лепельський». Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на державне інформаційне агентство БелТа.

«Особливість цих навчань полягає в тому, що плани їх проведення тісно пов’язані з планами спільних стратегічних навчань Збройних Сил Республіки Білорусь та Російської Федерації «Захід-2025», – заявив Сердюков.

За його словами, навчання «Взаємодія-2025» стануть головною подією оперативної та бойової підготовки ОДКБ. Для цього також будуть проведені спеціальні навчання із силами та засобами розвідки «Пошук-2025», а також із силами та засобами логістичного забезпечення Колективних сил швидкого реагування «Ешелон-2025».





Сердюков додав, що в навчаннях ОДКБ візьмуть участь понад 5000 військовослужбовців та близько 1000 одиниць військової техніки, яка вже розгортається на полігонах.

12 серпня, Міністерство оборони Білорусі оголосило, що навчання «Захід-2025» відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та Російської Федерації щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Режим Олександра Лукашенка постійно проводить навчання, тренування та збори на тлі загострення відносин із Заходом та повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Російські війська, які прибули на територію Білорусі для участі у навчаннях «Allied Resolve – 2022» (10-20 лютого), не були виведені з неї після їх завершення та брали участь у вторгненні в Україну 24 лютого 2022 року.











