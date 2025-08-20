Азербайджан не братиме участь у російському конкурсі «Інтербачення»

Участь у пісенному конкурсі «Інтербачення-2025», який планується провести 20 вересня в Росії, підтвердили 19 країн. Серед них немає Азербайджану, звертає увагу проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Як повідомили російській агенції ТАСС у фонді «Традиції мистецтва», який організовує конкурс, у ньому візьмуть участь Білорусь, Венесуела, В’єтнам, Єгипет, Індія, Казахстан, Катар, Китай, Колумбія, Куба, Киргизстан, Мадагаскар, Росія, Саудівська Аравія, Сербія та США.

«Запрошення надсилалися до низки європейських країн, а також до США... На жаль, деякі країни не змогли взяти участь через внутрішні причини, брак часу на підготовку та щільні графіки заходів міністерств», – розповіли організатори.

У середині червня в телеграм-каналі «Інтербачення» публікувався список із 20 країн-учасниць. Там були Азербайджан та ОАЕ, які відсутні в оновленому списку. Натомість у новому списку з’явився Мадагаскар.

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну Росію відсторонили від участі у «Євробаченні». 2023 року міністерство культури РФ вирішило організувати власний пісенний конкурс. На першому «Інтербаченні» Росію представлятиме Шаман (Ярослав Дронов). Фінал конкурсу відбудеться на стадіоні Live Arena у підмосковному Одинцово, пише The Insider.

Напруженість у відносинах між Москвою та Баку зберігається після катастрофи пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» поблизу казахстанського міста Актау в грудні 2024 року. Азербайджан покладає відповідальність за цю трагедію на Росію. Кремль відмовляється визнати провину в тому, що сталося.

У відповідь на затримання 27 червня в Єкатеринбурзі представників азербайджанської діаспори (тоді двоє людей померли), в Баку затримали та заарештували близько двох десятків російських громадян, включно з журналістами прокремлівської агенції «Sputnik Азербайджан», ліцензію якої було анульовано ще в лютому. Декому з них висунуто звинувачення в контрабанді наркотиків та кібер-шахрайстві.

Після російських ударів по енергетичних об’єктах в Україні, пов’язаних із Азербайджаном, у Баку заявили, що можуть скасувати заборону на передачу Києву озброєнь зі своїх запасів.