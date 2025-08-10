Зеленський і Алієв засудили російський авіаудар по азербайджанській нафтобазі на Одещині

Президент України Володимир Зеленський провів 10 серпня телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим. Вони засудили «цілеспрямовані авіаудари Росії» по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR на території України, йдеться у пресрелізі офісу президента Азербайджану.

Йшлося також про удари по інших об’єктах Азербайджану, розташованих на українській території, та по газокомпресорній станції, яка транспортує в Україну азербайджанський газ.

Зеленський у своєму повідомленні про цю розмову згадує, що поінформував Азербайджан про російські удари по українських енергетичних об’єктах. «Україна вважає це цілеспрямованою спробою Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність», – вказав він.

Крім того, президент України привітав Алієва з домовленостями між Баку та Єреваном, яких вдалося досягти, за його словами, за допомогою президента США Дональда Трампа.

Удар по компресорній станції в Одесі, через яку проходить маршрут прокачування азербайджанського газу в Україну та далі в Європу, російські війська завдали в ніч проти 6 серпня, повідомляло Міністерство енергетики України. За кілька днів до цього, наприкінці липня, Україна вперше отримала газ з Азербайджану Трансбалканським коридором – так називають магістральний газопровід, що проходить територією України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини. У ніч проти 8 серпня російські безпілотники завдали удару по нафтобазі азербайджанської SOCAR на Одещині.