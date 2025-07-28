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«Нафтогаз» заявив про першу угоду щодо імпорту азербайджанського газу Трансбалканським маршрутом

За повідомленням, група «Нафтогаз» уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR
За повідомленням, група «Нафтогаз» уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR

Україна вперше імпортує азербайджанський газ Трансбалканським маршрутом, повідомляє пресслужба державної компанії «Нафтогаз» із посиланням на голову правління Сергія Корецького.

За повідомленням, група «Нафтогаз» уклала першу угоду про закупівлю азербайджанського газу з компанією групи SOCAR.

«Тестова поставка здійснюється маршрутом Болгарія – Румунія – український кордон. Це – невеликий за обсягом, але стратегічно важливий крок, який відкриває шлях до довгострокової співпраці. А також ще один приклад диверсифікації джерел постачання і зміцнення енергетичної безпеки України», – заявив Корецький.

На початку цього року агентство Reuters із посиланням на джерело в українській газовій галузі писало, що Україна втратила 40% видобутку газу після російських ракетних ударів, і Київ планує імпортувати до 800 мільйонів кубометрів газу з Європи для компенсації втрат.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну війська РФ атакують об’єкти української енергетичної інфраструктури безпілотниками, а також завдають по них ракетних ударів.

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