Азербайджан планує збільшити постачання газу до Європи майже вдвічі – Алієв

Президент Азербайджану Ільгам Алієв запропонував Грузії наростити потужності «південнокавказького коридору» для постачання енергоресурсів і товарів до Європи.

24 жовтня Алієв у Тбілісі на спільній пресконференції з грузинським премʼєр-міністром Іраклі Ґарібашвілі заявив, що Азербайджан планує збільшити обʼєм газу, який щорічно поставляється в Європу через Грузію і Туреччину, до 20 мільярдів кубічних метрів вже з 2027 року.

Очікується, що цього року Азербайджан поставить до Європи близько 11,5 мільярда кубометрів – це різкий приріст порівняно з 2021 роком.

Крім того, за словами азербайджанського лідера, його країна щороку надсилатиме європейським споживачам 5 мільйонів тонн нафти через нафтопровід Баку – Тбілісі – Джейхан.

Грузинський премʼєр висловив готовність до участі своєї країни у всіх транзитних проєктах.