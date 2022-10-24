Ціна газу в Європі вперше за чотири місяці опустилася нижче за 1000 доларів за тисячу кубометрів

Вартість тисячі кубометрів природного газу в Європі на лондонській біржі ICE опускалася 24 жовтня нижче за 1 тисячу доларів. Таких показників трейдери не фіксували з 14 червня 2022 року, свідчать дані торгів.

Згодом ціна зазнала корекції, але залишається неподалік від позначки 1 тисяча доларів за тисячу кубометрів.

На ситуацію позитивно впливає високий рівень заповненості європейських підземних газових сховищ (ПСГ). Нині цей показник досяг 93,5%.

Крім того, у Західній і Центральній Європі перед початком зимового опалювального сезону встановилася незвичайна для цієї пори року тепла погода. На цьому тлі також зріс і рівень вироблення енергії на вітрових станціях – їхня частка в загальній структурі європейської енергогенерації зросла з 13,5% у вересні до 17,7% у жовтні.