В українських сховищах достатньо газу, щоб «стабільно пройти» зиму – Шмигаль

В українських газосховищах достатньо газу для того, щоб пройти зиму, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«В Україні, попри обстріли, розпочався опалювальний сезон. У більшості міст уже почалося підключення тепла. Зараз у нас у газосховищах – близько 14,2 млрд кубів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму», – написав голова уряду у фейсбуці 23 жовтня.

Раніше в уряді України на тлі обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури попереджали, що «ця зима буде важкою».

Укргідрометцентр прогнозує, що майбутньої зими середня температура очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років, а ймовірність тривалих періодів дуже холодної погоди з мінімальною температурою -25 – -30 градусів в Україні «є дуже низькою».