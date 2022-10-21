Понад 400 об’єктів у 16 регіонах України пошкоджені через російські обстріли за 10 днів – Шмигаль

З 10 по 20 жовтня російськими обстрілами пошкоджені у 16 регіонах України понад 400 об’єктів, серед яких десятки енергетичних об’єктів, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Російська армія визначила нашу енергетику одним із ключових об’єктів для своїх атак. Обстріли генерації, тобто об’єктів, які виробляють електроенергію. Обстріли систем розподілу електроенергії, тобто ліній електропередач, завдяки яким кожен із нас має вдома світло… Паралельно з цим українські об’єкти енергетики перебувають під постійними кібератаками. Про мету всіх цих атак російські пропагандисти та посадові особи говорять неприховано: Україна, за їхніми словами, має залишитися без води, без світла, без тепла», – сказав голова уряду.

Попри обстріли, за його словами, ситуація залишається «важкою, але контрольованою».

«Ми суттєво збільшили кількість ремонтних бригад. Закуплено додаткове обладнання для ремонтів, яке зберігається в надійних місцях. Країни-партнери постійно надають потрібну допомогу», – додав прем’єр.

Шмигаль також попередив, що обмеження і вимкнення світла можливі, особливо в регіонах із традиційно великим споживанням і в тих, які постраждали від ракетних обстрілів – у центральних областях, північно-східних та західних.

Він наголосив, що важливо продовжити економно споживати електроенергію зранку й увечері, щоб запобігти вимкненню електропостачання.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

20 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що з 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України. Він також наголосив, що за таких умов у разі нестачі економії електрики влада буде змушена примусово обмежувати електропостачання.