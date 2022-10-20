Галущенко: з 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України

Міністр енергетики Герман Галущенко заявляє, що з 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України.



«З минулого понеділка по сьогодні по енергосистемі було близько 300 ударів як ракетами, так і артилерією та дронами. Безумовно, ми готуємось до ймовірних драматичних пошкоджень в енергосистемі, які потребуватимуть набагато більше часу для відновлення. В такому випадку будуть задіяні майже всі державні органи і це буде скомуніковано громадянам, щоб вони чітко знали, що їм робити в тій чи іншій ситуації», – заявив він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, близько 20% економії електроспоживання «критично» допомогли б енергосистемі України.



«Є падіння споживання і коли цього не вистачає, ми змушені запроваджувати примусові обмеження. Тому дуже важливо, щоб люди максимально заощаджували. В перші дні було десь 10% – це досить непоганий результат, але ми просимо намагатися якомога більше заощаджувати..Ми би хотіли, щоб заощадження електроенергії було на рівні 20%. Це б критично допомогло нашій енергосистемі», – пояснив він.



Міністр енергетики наголосив, що у разі нестачі цієї економії електрики влада буде змушена примусово обмежувати електропостачання.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».