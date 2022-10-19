У Зеленського провели нараду щодо енергопостачання і погодили заходи на випадок відсутності електрики

В Офісі президента повідомляють про проведення стратегічної наради щодо безпеки енергопостачання.

За повідомленням пресслужби Офісу, обговорювалися «сценарії можливих наслідків і моделі підтримки населення під час імовірних загроз різного ступеня небезпечності», були погоджені необхідні заходи на випадок відсутності електроенергії в населених пунктах.

Крім того, на зустрічі обговорили заходи безпеки на критично важливих об’єктах і необхідні кроки для проходження опалювального сезону в умовах постійних російських обстрілів об’єктів енергозабезпечення.



У нараді під головуванням президента Володимира Зеленського взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, керівник МВС Денис Монастирський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, представники ДСНС та керівники енергетичних підприємств, органів виконавчої влади.

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Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».