Росія віддає перевагу психологічному терору, а не досягненням на фронті – ISW

Російські удари по житлових районах Києва 17 жовтня свідчать про те, що Росія віддає перевагу психологічному терору, а не відчутним досягненням на полі бою, йдеться у щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).



«Росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном, щоб отримати безпілотники та, ймовірно, ракети, щоб компенсувати свій все більш виснажений ракетний арсенал…Удари російських безпілотників по житлових районах Києва 17 жовтня свідчать про те, що російські сили віддають перевагу психологічному терору над відчутними досягненнями на полі бою», – йдеться у звіті.

Експерти ISW зауважують, що удари безпілотниками можуть завдати значної шкоди цивільній інфраструктурі та вбити або поранити багато людей, не створюючи «значущих військових ефектів».

«Цей аналіз свідчить про те, що російські війська продовжують використовувати безпілотні літальні апарати Shahed-136 для створення психологічних ефектів, пов’язаних із націлюванням на цивільні райони, замість того, щоб намагатися створити асиметричний оперативний ефект, завдаючи зосереджених ударів по військових цілях», – додають в Інституті вивчення війни.



17 жовтня російські війська завдали ударів з безпілотників і ракет по житлових кварталах і об’єктах критичної інфраструктури по всій Україні. Армія РФ атакувала Київ, райони Вінницької, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, внаслідок російських обстрілів загинули 15 людей, ще 18 поранені.

Вранці і вдень 17 жовтня Росія знову здійснила масований обстріл України, зокрема Києва. Цього разу – з використанням дронів-камікадзе, які атакували місто з південного напрямку. Внаслідок цього загинули п'ятеро людей.

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Крім того, останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».