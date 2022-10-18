Кількість загиблих через вчорашню атаку дронами у Києві зросла до 5 – Кличко

У Києві кількість загиблих через російську атаку дронами 17 жовтня зросла до п'яти людей, повідомив мер Віталій Кличко.

«З-під завалів будинку в центрі столиці, в який вчора вранці влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки – літньої жінки. Це вже п’ята жертва варварської атаки росії на столицю 17 жовтня», – написав він у телеграмі.



Пошуково-рятувальні роботи в будинку тривають.

Раніше повідомлялося про щонайменше 4 загиблих.

Вранці і вдень 17 жовтня Росія знову здійснила масований обстріл України, зокрема Києва. Цього разу – з використанням дронів-камікадзе. За даними Повітряних сил ЗСУ, вони атакували місто з південного напрямку.

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Тиждень тому російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків, загинули 19 людей. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п’ять людей, десятки зазнали поранень.

Російський президент Володимир Путін тоді підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».