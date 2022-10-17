Київ залишається ціллю для армії РФ, стовідсоткових гарантій безпеки тут немає – Кличко

Київ залишається метою для армії РФ, тому стовідсоткових гарантій безпеки для жителів міста немає, заявив у коментарі Радіо Свобода міський голова Віталій Кличко.

«У першу чергу, хочуть знищити об’єкти критичної інфраструктури. Вони хочуть, щоб тут була спалена земля, щоб люди вмирали від морозу і відсутності послуг, щоб взяли свої речі і виїхали... Робиться все для того, щоб зруйнувати сервіси, посіяти паніку, щоб люди були розгублені. Але люди, з якими я спілкують, мають люту ненависть до всіх тих, хто посилає смерть на наші голови. І я бачу ефект зовсім інший, ніж той, який очікують росіяни», – наголосив мер столиці.

За словами Кличка, наразі він просить міжнародних партнерів надати Києву сучасні системи ППО, щоб захистити місто від подальших можливих ударів армії РФ.

Окрім того, як стверджує мер, Київ активно готують до складної зими, враховуючи всі можливі сценарії.

«Ми зараз закупили генератори, спецнамети для обігріву людей, достатньо велику кількість мазуту, якщо не буде газопостачання, для того, щоб наші ТЕЦ працювали», – зазначив очільник столиці.

Вранці і вдень 17 жовтня Росія знову здійснила масований обстріл України, зокрема Києва. Цього разу – з використанням дронів-камікадзе.

Наразі відомо про щонайменше 4 загиблих (серед яких, зокрема, подружжя, що чекало на дитину) в Києві і трьох загиблих на Сумщині.