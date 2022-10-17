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«Дронами-камікадзе» по Києву (фотосвідчення)

За даними української влади, 17 жовтня російська армія запустила низку іранських безпілотників, заряджених вибухівкою, по столиці України Києву. Це сталося через тиждень після масової атаки російськими ракетами по всій країні, в результаті чого, як зауважили у владі, загинули 19 людей.

Російський президент Володимир Путін тоді підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». 14 жовтня він заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.

Фотограф агенції AFP зняв &laquo;дрон-камікадзе&raquo;, як вказують у владі, іранського виробництва, який запустили російські війська,&nbsp;незадовго до його падіння в Києві, 17 жовтня 2022 року. &laquo;Шахід-136&raquo; іранського виробництва, який Росія перейменувала в безпілотник &laquo;Герань-2&raquo;, пояснюють фахівці, містить вибуховий заряд і може затримуватися над цілями, перш ніж пікірувати в них. Їх легко впізнати завдяки характерній дельтоподібній формі крила
1 Фотограф агенції AFP зняв «дрон-камікадзе», як вказують у владі, іранського виробництва, який запустили російські війська, незадовго до його падіння в Києві, 17 жовтня 2022 року.

«Шахід-136» іранського виробництва, який Росія перейменувала в безпілотник «Герань-2», пояснюють фахівці, містить вибуховий заряд і може затримуватися над цілями, перш ніж пікірувати в них. Їх легко впізнати завдяки характерній дельтоподібній формі крила
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що серед ударів по Києву були задіяні безпілотники &laquo;Шахід&raquo;, які завдали значних ушкоджень житловим будинкам
2 Голова Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що серед ударів по Києву були задіяні безпілотники «Шахід», які завдали значних ушкоджень житловим будинкам
Поліцейський стріляє у дрон у центрі Києва 17 жовтня 2022 року
3 Поліцейський стріляє у дрон у центрі Києва 17 жовтня 2022 року
Атака Києва дронами вранці 17 жовтня 2022 року
4 Атака Києва дронами вранці 17 жовтня 2022 року
Чоловік чистить пил поблизу місця атаки безпілотника у Києві
5 Чоловік чистить пил поблизу місця атаки безпілотника у Києві
Медики допомагають постраждалим під час нападу на Київ 17 жовтня 2022 року
6 Медики допомагають постраждалим під час нападу на Київ 17 жовтня 2022 року
Поліцейський стріляє в дрон, Київ, 17 жовтня 2022 року
7 Поліцейський стріляє в дрон, Київ, 17 жовтня 2022 року
Місцеві жителі спостерігають за ударом російського безпілотника в Києві 17 жовтня&nbsp; &nbsp;
8 Місцеві жителі спостерігають за ударом російського безпілотника в Києві 17 жовтня 
 
Пожежники гасять пожежу в житловому будинку в Шевченківському районі, який постраждав під час удару дронами по Києву
9 Пожежники гасять пожежу в житловому будинку в Шевченківському районі, який постраждав під час удару дронами по Києву
Наслідки атаки дронів на Київ 17 жовтня
10 Наслідки атаки дронів на Київ 17 жовтня
Шевченківський район &ndash; це той самий район Києва, який російські війська обстріляли тиждень тому
11 Шевченківський район – це той самий район Києва, який російські війська обстріляли тиждень тому
Поліцейський тримає в руках уламок дрона, на якому рукописний напис &laquo;За Бєлгород. За Луг&raquo;. Росія звинуватила Україну в ураженні цілей у Бєлгородській області поблизу кордону. Проросійські джерела новин у соцмережі Telegram повідомили, що Україна вночі завдала удару по аеропорту Бєлгорода. Українська влада обстріл Бєлгорода не коментувала. Провладні українські&nbsp;телеграм-канали&nbsp;не виключають, що до Бєлгорода могли прилетіти снаряди з боку Росії, яка обстрілювала Харків.
12 Поліцейський тримає в руках уламок дрона, на якому рукописний напис «За Бєлгород. За Луг».

Росія звинуватила Україну в ураженні цілей у Бєлгородській області поблизу кордону. Проросійські джерела новин у соцмережі Telegram повідомили, що Україна вночі завдала удару по аеропорту Бєлгорода.

Українська влада обстріл Бєлгорода не коментувала. Провладні українські телеграм-канали не виключають, що до Бєлгорода могли прилетіти снаряди з боку Росії, яка обстрілювала Харків.

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