Путін заявив, що потреби в нових масованих ударах по Україні «поки немає»

Президент Росії Володимир Путін 14 жовтня заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.

«Зараз немає потреби в масованих ударах, ну принаймні зараз, поки, ну а там видно буде... З 29 об’єктів (в Україні, які обстріляла російська армія 10 і 11 жовтня – ред.) сім не були уражені, як це планувало міністерство оборони, але вони добирають поступово», – сказав Путін на пресконференції по завершенні саміту в Казахстані.

Путін також заявив, що Росія не прагне знищити Україну. «Ми не ставимо перед собою завдання знищити Україну. Ні, звичайно», – сказав російський президент.

Незаконну спробу анексії Росією територій на півдні України він пояснив, зокрема, необхідністю забезпечити водопостачання окупованого Криму, на так звані референдуми він при цьому не посилався.

Путін також заявив, що пряма участь військ НАТО у війні Росії проти України може призвести до «глобальної катастрофи».

Російський президент також сказав, що зараз не бачить сенсу у переговорах із президентом США Джо Байденом.

За даними Генштабу ЗСУ, інфраструктура і цивільне населення понад 20 населених пунктів України постраждали внаслідок масованих обстрілів із боку Росії 10 жовтня. Рятувальники загасили понад 30 пожеж. За даними ДСНС, відомо про 19 загиблих і 105 поранених.

11 жовтня масовані удари продовжилися.

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня звернувся до лідерів G7 з проханням збільшити можливості протиповітряної оборони для захисту від російських атак із повітря. Він заявив, що, коли Україна отримає такі системи, «перестане працювати ключовий елемент російського терору – ракетні удари».

За його Зеленського, російські війська мають дві мішені – це енергообʼєкти по всій країні та люди.

Російський президент Володимир Путін підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».