Це була успішна наступальна операція на дипломатичному фронті – Кулеба про резолюцію Генасамблеї ООН

Резолюція Генасамблеї ООН, яка засуджує спробу анексії РФ територій України, стала «успішною наступальною операцією на дипломатичному фронті», заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Важлива зміна ситуації на нашу користь – декілька країн Африки, які раніше утримувалися під час голосувань або не брали в них участь, тепер проголосували «За»... Цей результат доводить: потрібно говорити з африканцями, азійцями, латиноамериканцями, доносити правду, переконувати. Історична резолюція ГА ООН продемонструвала, що Україну підтримали не лише наші євроатлантичні союзники, а й більше країн Глобального Півдня», – написав Кулеба у фейсбуці.

12 жовтня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй переважною більшістю голосів проголосувала за проєкт резолюції, яка засуджує спробу анексії РФ чотирьох областей України.

«За» ухвалення резолюції проголосували представники 143 країн, «проти» – 5, «утрималися» – 35. Проти голосували Росія, Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія.

ООН запланувала засідання 10 жовтня, щоб обговорити нещодавню спробу анексії Росією чотирьох окупованих українських територій, що є порушенням міжнародного права. Але на засіданні переважно йшлося про засудження масованих обстрілів Росією української території 10 жовтня.

Росія ще з 2014 року називала Донецьку та Луганську області України окремими «республіками», а у вересні Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» українських Херсонської та Запорізької областей, частину яких окупувала російська армія. На цьому тлі 30 вересня Путін підписав укази про «приєднання» до РФ частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Україна і Захід вважають фіктивними і незаконними, як самі псевдореферендуми, так і указ про фактичну анексію української території.