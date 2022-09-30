Путін підписав укази про анексію окупованих регіонів півдня й сходу України

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.

Підписання за участі очільників підконтрольних Москві окупаційних адміністрацій відбулося в Кремлі. Під час виступу Путін заявив, що підписує укази про прийняття «до складу Росії» незаконних збройних угруповань «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей. Він повторив свої звичні тези про дискримінацію російської мови в Україні та нібито «волевиявлення» жителів окупованих територій.

Президент Росії також заявив у промові, що США «створили прецедент», застосувавши ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни.

Напередодні Путін підписав укази про визнання «незалежності» окупованих російською армією територій українських Херсонської та Запорізької областей.

В указах Путін посилається на «принципи міжнародного права», а також результати так званих референдумів, що пройшли на окупованих територіях України 23-27 вересня.

Україна та багато інших країн називають ці так звані голосування фіктивними і незаконними, вказуючи на те, що вони пройшли в умовах окупації та бойових дій, всупереч національному законодавству і міжнародним нормам.

Україна, країни Заходу і багато інших країн світу вже заявили, що не визнають анексію і, як і раніше, вважатимуть Херсонську та Запорізьку області, як і Донецьку та Луганську, суверенною територією України.