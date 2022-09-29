Зеленський звернувся до корінних народів Росії: ви не маєте гинути в Україні

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до корінних народів Росії закликав їх відмовлятися їхати воювати проти України і боротися проти цього.

«Народи Кавказу! Усі народи на території Росії! У вас немає жодної причини бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни. Ви не маєте гинути в Україні. Ваші сини не повинні помирати в Україні. Немає у вас такого обов’язку. Ні перед вашими батьками, ні перед вашими дітьми, ні перед вашим майбутнім, ні перед майбутнім вашої землі. І ви це знаєте», – сказав Зеленський.

«Ніхто не повинен брати участі в ганебній війні. Дагестанці не мають гинути в Україні. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси та будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Загалом майже 200 різних народів... Ви знаєте, хто відправляє їх до України. Той, хто відправляє, він і хоче їх зробити «вантажем 200», – додав голова держави.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію». Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

У Генштабі ЗСУ заявили, що від початку оголошеної у Росії «часткової мобілізації» до армії РФ призвали понад 100 тисяч осіб. Офіційних даних від російської сторони про число мобілізованих немає.

Після оголошеної минулого тижня мобілізації в Росії на наземних прикордонних переходах з боку РФ вишикувалися черги. Точну кількість тих, хто виїхав, не повідомляли, але йдеться щонайменше про десятки тисяч людей.

У деяких регіонах тривають протести.