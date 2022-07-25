Перемога України – це свобода татарського народу

Форум «Вільні народи Росії» відбувся цими вихідними у Празі. На заході зібралися декілька десятків учасників – представників корінних народів РФ, зокрема, чеченців, татар, башкирів, бурятів. Переважно опозиційні лідери й політичні емігранти. Учасники форуму ухвалили декларацію про деколонізацію РФ. У якій анонсували створення незалежних держав уже в 2023 році. Реакції Москви на форум у Празі ще не було.

Радіо Свобода поспілкувалося із учасниками форуму. Зокрема, із представником громадського руху «Вільний Ідель-Урал», що ставить за мету здобуття незалежності республіками Уралу.

В інтерв’ю Нафіс Кашапов, політичний емігрант з Татарстану, що вже 17 років перебуває за межами Російської Федерації, розповів про настрої, які панують у республіці щодо агресії РФ в Україні. Він повідомив про те, що на території Татарстану організований підпільний спротив війні. А також розповів, як Москва забирає кошти з багатої на нафту й газ республіки, викликаючи цим невдоволення в регіоні.

– Які у вас очікування від форуму?

Лідери національного руху дуже хочуть, щоб українці перемогли

– Це – один із найсерйозніших форумів за 30 років після поразки СРСР. На черзі – розвал Росії. Справді, саме так, бо неминуче буде перемога України. Перемога України – це національно-визвольна боротьба. Лідери національного руху дуже хочуть, щоб українці перемогли. Перемога України – це наша перемога, спільна перемога.

– Ви вважаєте, що в Татарстані справді панують ці настрої щодо звільнення себе від «керма Москви», про що заявлено на форумі?

– Тут лише одне можу сказати. Десь упродовж місяця в Татарстані було більше від ста пожеж. Це за те, що путінський фашистський режим вторгся на територію України. Було більше від ста пожеж лише на території Татарстану. На знак солідарності із Україною.

– А що горіло?

Горіло різне. Військкомати – і там, і тут

– Горіло різне. Військкомати – і там, і тут. Виробництва горіли. Що змогли – диверсійні роботи були. У нас, серед націоналістів, було звернення, як почалася війна, вести по всій території партизанську війну. Хто що зможе – влаштовувати диверсії на території Російської Федерації, на залізниці, скрізь.

Ми маємо бути солідарними з українським народом. Тому що українці вже воюють із Російською імперією 300 років, а казанські татари після падіння Казанського ханства 1552 року – вже майже близько 500 років – ми теж боремося за свободу. Ми маємо однакові ідеї, однакові принципи, однакову боротьбу. Визвольна боротьба національних республік та України. Ми розуміємо, відчуваємо, бачимо, що українці – молодці, супер. Вони є прикладом для нас – бо дають відсіч російським агресорам.

НАТО, Євросоюз, США, закордонні країни, звичайно, у боротьбі нам допомогли, останнім часом тішить те, що дають більше зброї. Перемога українців залежить від серйозної кількості зброї, від фахівців, навчання українців у зарубіжних країнах. Програш фашистського режиму Путіна неминучий. Минулого тижня у всіх країнах заявили, що Росія – держава-терорист. Це дійсно так. Росія – держава-злочинець. Вона вбиває, знищує народи.

– Як ви вважаєте, які настрої переважають в Татарстані у зв’язку із цією війною?

Перемога України – це свобода татарського народу

– Як татарин можу лише сказати – з дуже великим бажанням чекають, щоби українці перемогли. Перемога України – це свобода татарського народу. Щоб здобути незалежність. У нас економічна промисловість дуже розвинена. Ми маємо нафту, газ. Завод КамАЗу, дуже потужна хімічна промисловість. Ми хочемо, щоб наше багатство працювало на нашу республіку, а не годувало фашистський режим Кремля. Ось у нас, наприклад, військова промисловість у Казані дуже розвинена. Гелікоптери роблять, катери військові роблять, танки, БТРи, літаки теж збирають, снаряди, патрони. Але нашою зброєю вбивають українців. Це, звісно, ганебно, нам, татарам, наша зброя вбиває українців.

У нас територія Уралу – є і нафта, і газ, і діаманти, там національні багатства. 12 мільйонів народу мешкає, сім національностей, територія – трохи менша за Україну. Близько 60 мільярдів доларів іде до Москви від одного лише Татарстану. У мене в пам’яті залишилося, як 2007 року 12 мільярдів доларів Татарстан віддав до Москви. Нам повернули шматками один мільярд, як дотації. Начебто ми ще й Москві винні. Це виходить понад 90% Москва забирає. Це – нахабний грабіж.

– А людей рекрутують до армії – воювати на території України?

– Примушують. Знаходять компромати, а хто в ув’язненні був. Наприклад, хтось був спійманий у кримінальній справі, але справа була спущена на гальмах – таких людей вербують. Людей, які не мають грошей. Тих, хто підтримує путінський режим, їх умовляють. Фактично не хочуть люди воювати, багато хто не хоче. Страхають людей, що якщо Україна переможе, то вони Москву візьмуть, Краснодарський край, а потім до татар доберуться. Там така нахабна хибна інформація ллється, що «українці хочуть захопити всю Росію». І під цим переляком іде пропаганда, щоби йшли воювати.

– Чи багато людей із Татарстану воює в Україні?

– Ні. Але навіть 60-річних людей збирали нахабно, щоб йти воювати. Незрозуміло, що фашистський режим творить сьогодні із народами.

– Заява Джо Байдена про оголошення тижня поневолених народів у США і внесення Росії до переліку репресивних країн. Як ви вважаєте, що означає ця заява?

Президент Америки Байден дав знак «путінським терористам», що національні республіки будуть вільні

– На сьогодні те, що заявив президент Америки Байден – він дав знак «путінським терористам», що національні республіки будуть вільні, вони звільнятимуться. Він конкретно заявив на підтримку національних республік території Росії. Нас це, звичайно, тішить. Ми справді шанобливо ставимося до того, що Байден Україні дуже серйозно допомагає зброєю та організовує зброю з європейських країн. Він розуміє, знає те, як важко національним республікам, які проживають на території Росії. Це дуже величезна та серйозна підтримка. Нам, лідерам національного руху, треба більше працювати, більше роботи вести, щоб відкрити людям очі. Щоб Московія залишилася на своєму п’ятачку.

Нафіс Кашапов був учасником національного руху в Татарстані після розпаду СРСР наприкінці 1990-х. Проти нього у Росії порушили справу за заклики до порушення територіальної цілісності РФ. Володів бізнесом у Татарстані. Виїхав із Росії 17 років тому, проживає у Польщі.