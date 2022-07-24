США серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму – посол Брінк

Сполучені Штати Америки серйозно розглядають питання про оголошення Росії державою-спонсором тероризму у зв’язку з її діями в результаті повномасштабного вторгнення в Україну, заявила в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Щодо оголошення Росії державою-спонсором тероризму, ми розглядаємо це питання, воно потребує ретельного аналізу відповідно до американських законів...Ми використовуємо всі доступні засоби, включно з багатьма, які б застосовувалися для країни, яка є таким спонсором. Проте ми також серйозно розглядаємо таке оголошення. І ми продовжимо притягати Росію до відповідальності відповідно до нашого законодавства», – сказала Бріджит Брінк.

Посол наголосила, що США запровадили «безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій», і продовжуватимуть це робити.

«Разом з нашими партнерами та союзниками зі всього світу ми запровадили безпрецедентну за обсягом та глибиною кількість санкцій, і ми продовжуватимемо це робити й надалі», – наголосила Брінк.

Читайте також: Зеленський зустрівся з сенаторами США – авторами резолюції про визнання Росії країною-терористом

Резолюцію із закликом до держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10 травня, 2022 року. Співавторами документу стали сенатори від обох партій, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем.

23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав цю резолюцію. Однак це голосування не означає остаточне визнання РФ спонсоркою тероризму, – відповідне рішення має ухвалити адміністрація Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що Росія має бути юридично визнана найбільшою терористичною організацією світу.