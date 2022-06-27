Росія має бути юридично визнана найбільшою терористичною організацією світу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія має бути юридично визнана найбільшою терористичною організацією світу.



«Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу. І це факт. І це має бути юридичний факт. І кожен у світі повинен знати, що купувати чи перевозити російську нафту, зберігати звʼязки з російськими банками, платити податки й мита російській державі – це давати гроші терористам», – сказав він у своєму відеозверненні.

За його даними, станом на 27 червня Росія застосувала проти України вже майже 2800 різних крилатих ракет.

«Кількість авіабомб, снарядів реактивної артилерії, які б'ють по наших містах, просто не піддається підрахунку. Їх сотні тисяч за чотири місяці війни. Це не що інше, як терор», – наголошує президент.



Зеленський також повідомив подробиці свого звернення до лідерів G7.



«Також я сказав сьогодні, звертаючись до лідерів «сімки», що нашого спільного потенціалу абсолютно достатньо, щоб перемогти російську армію – вона не вміє воювати. Всі операції, які ми проводимо для деокупації наших територій, показують одне: окупанти сиплються, коли на них є чим тиснути. Протистояти вони не вміють. І ще важливий результат «сімки», про який варто сказати саме зараз. Це вже офіційно домовлено: найбільш потужні демократії світу будуть підтримувати нашу державу стільки, скільки необхідно для нашої перемоги», – додав він.

27 червня Володимир Зеленський під час зустрічі зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем наголосив, що Росію необхідно визнати державою-спонсоркою тероризму.

23 червня Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму.