Це могли зробити «тільки абсолютно відморожені терористи» – Зеленський про ракетний удар по ТРЦ у Кременчуці

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по торговельно-розважальному центру в Кременчуці – «вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи».



«Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишалися люди: працівники, частина відвідувачів… Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар – саме в цей торговельний центр», – сказав він у своєму відеозверненні.



Зеленський закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.



«Я прошу кожного й кожну – завжди, коли ви чуєте сирену повітряної тривоги, виходьте в укриття. Обов'язково. Не ігноруйте. Росія не буде зупинятися ні перед чим», – наголосив він.

Вдень російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку. Унаслідок удару загинули 13 людей, десятки поранених. Рятувальники гасять пожежу в Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

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Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).