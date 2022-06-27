«Росія – це ганьба людства»: Кулеба про російський ракетний удар по Кременчуку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на російський ракетний удар по Кременчуку – «Росія – це ганьба людства».



«Великий торговельний центр у Кременчуці з сотнями мирних жителів постраждав від російського удару. Росія – це ганьба людства, і вона повинна нести відповідальність. Відповіддю має бути більше важкого озброєння для України, більше санкцій проти Росії і більше бізнесу, що залишає Росію», – написав він у твіттері.

Вдень російські війська завдали ракетного удару по торговельно-розважальному центрі в Кременчуку.

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За даними голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна внаслідок удару загинули 10 людей, ще 50 поранені, з них 21 людину госпіталізували. Рятувальники гасять пожежу в Кременчуці на площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

Як повідомили у ЗСУ, по Кременчуку російські війська випустили ракети Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Пуски здійснили над Курською областю Росії.

За фактом ракетного удару по Кременчуку СБУ відкрила провадження за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). До Кременчука відряджено команду фахівців із Головного слідчого управління СБУ.