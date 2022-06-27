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Повітряні сили ЗСУ повідомили, які ракети російські війська випустили по Кременчуку і звідки

Рятувальники гасять пожежу в торговельно-розважальному центрі в Кременчуку, 27 червня 2022 року

Командування Повітряних сил Збройних сил України прокоментувало ракетний удар по Кременчуку 27 червня.

«У торгівельно-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3», – йдеться в повідомленні.

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За даними військових, російські літаки, які запустили ракети, злетіли з аеродрому Шайковка (Калузька область), а пуски здійснили над Курською областю Росії.

За даними голови Полтавської обласної військової адміністрації, наразі відомо про 10 загиблих через російський ракетний удар по Кременчуку 27 червня.

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