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Кількість загиблих внаслідок удару по Кременчуку зросла до 10 – голова ОВА

Наслідки ракетного удару по Кременчуку, 27 червня 2022 року

Наразі відомо про 10 загиблих через російський ракетний удар по Кременчуку, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 27 червня.

«10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер», – заявив він.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в торговельно-розважальному центрі в Кременчуку, в який поцілила ракета, перебували понад тисяча цивільних.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські війська обстріляли Кременчук. Також було чути вибухи в Полтаві, але інформації про влучання ракет там немає.

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