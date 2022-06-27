Кількість загиблих внаслідок удару по Кременчуку зросла до 10 – голова ОВА

Наразі відомо про 10 загиблих через російський ракетний удар по Кременчуку, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін 27 червня.

«10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер», – заявив він.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в торговельно-розважальному центрі в Кременчуку, в який поцілила ракета, перебували понад тисяча цивільних.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські війська обстріляли Кременчук. Також було чути вибухи в Полтаві, але інформації про влучання ракет там немає.