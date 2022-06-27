Удар по Кременчуку: російська ракета влучила в цивільний об’єкт, є загиблі – мер

Через ракетний удар по Кременчуку є загиблі та поранені, повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 27 червня.

«Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі», – написав Малецький на своєму фейсбуці.

Він додав, що перебуває на місці удару. Подробиці, за словами мера, згодом надасть Полтавська обласна військова адміністрація.

Президент України Володимир Зеленський згодом повідомив, що ракета влучила в торговельний центр, і оприлюднив відео удару в своєму Телеграмі.

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«Окупанти вдарили ракетами по торговельному центру, де було понад тисячу цивільних. ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити», – прокоментував він.

Раніше голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що російські війська обстріляли Кременчук. Також було чути вибухи в Полтаві, але інформації про влучання ракет там немає.

18 червня по Кременчуку було випущено вісім ракет. В результаті обстрілів постраждалих не було.