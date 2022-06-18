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Вісім ракет вдарили по Кременчуку, постраждалих немає – голова ОВА

«Шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював» (фото архівне)

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що російські війська запустили вісім ракет по Кременчуку вранці 18 червня.

«Шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та дві ракети – по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники», – написав Лунін у телеграмі.

Він додав, що НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

12 травня обласна влада повідомила про черговий обстріл Кременчуцького НПЗ.

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