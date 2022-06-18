Вісім ракет вдарили по Кременчуку, постраждалих немає – голова ОВА

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що російські війська запустили вісім ракет по Кременчуку вранці 18 червня.

«Шість російських ракет ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу, який і так не працював, та дві ракети – по ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає. Ворог атакує ці обʼєкти не вперше. На місці працюють рятувальники», – написав Лунін у телеграмі.

Він додав, що НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини.

Наприкінці березня російські військові почали завдавати авіаційних ударів по базах паливно-мастильних матеріалів. Було знищено або пошкоджено нафтобази на Львівщині, на Волині, Рівненщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Одещині.

Також внаслідок російських авіаобстрілів 2 квітня було знищено інфраструктуру Кременчуцького НПЗ – найбільшого підприємства з виробництва нафтопродуктів в Україні, яке забезпечує понад третину всього українського ринку палива.

12 травня обласна влада повідомила про черговий обстріл Кременчуцького НПЗ.