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Російські війська тричі обстрілювали Сумщину, пошкодили цивільну інфраструктуру – Живицький

«Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення», – повідомив Дмитро Живицький

На Сумщині протягом дня тричі фіксували обстріли з боку Росії, а також одне скидання вибухівки, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький увечері 17 червня.

Зокрема, на території Краснопільської громади:

  • після 15:00 залетіли два російських безпілотники. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший – знищили
  • після 19:00 по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 приходи
  • після 20:00 російські війська почали артилерійський обстріл із «Градів», було близько 80 приходів

«Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення», – повідомив Живицький.

Крім того, по Миропільській громаді російська армія здійснила мінометний та артилерійський обстріли. Місцева влада повідомляє про 40 розривів, з них – 12 мін 120 міліметрів, 15 снарядів 122 міліметрів, 13 снарядів 152 міліметрів.

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За даними голови ОВА, внаслідок обстрілів нихто з місцевих не постраждав.

Внаслідок ракетного удару по Сумщині вночі проти 16 червня загинуло чотири людини та ще шестеро зазнали поранень.

Українська влада часто повідомляє про те, що російські війська відкривають вогонь по прикордонній території Сумської області.

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