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Ракетний удар по Сумщині: 4 людини загинули, ще 6 – поранені

Українська влада часто повідомляє про те, що російські війська відкривають вогонь по прикордонній території Сумської області

Внаслідок ракетного удару по Сумщині, який армія РФ завдала цієї ночі, загинуло чотири людини та ще шестеро зазнали поранень, повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження – згодом. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі. Близько 5-ї ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється», – написав Живицький.

Генштаб ЗСУ у зведенні за сьогодні вказував, що армія РФ здійснила артилерійські обстріли позицій українських військ у районі населеного пункту Бачівськ Сумської області.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Українська влада часто повідомляє про те, що російські війська відкривають вогонь по прикордонній території Сумської області.

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