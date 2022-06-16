Ракетний удар по Сумщині: 4 людини загинули, ще 6 – поранені

Внаслідок ракетного удару по Сумщині, який армія РФ завдала цієї ночі, загинуло чотири людини та ще шестеро зазнали поранень, повідомив у Telegram голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Вночі по території Садівської ОТГ Сумського району ворог здійснив ракетний авіаудар. Загинуло чотири людини, щонайменше шестеро поранених. Інформація про руйнування і пошкодження – згодом. І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі. Близько 5-ї ранку по Краснопільській громаді росіяни нанесли один ракетний авіаудар. Далі відкрили вогонь зі своєї території, били з мінометів. Всього 26 приходів. Внаслідок обстрілу загорілася господарча споруда та автомобіль Daewoo Sens. Інформація про постраждалих та додаткові пошкодження інфраструктури також уточнюється», – написав Живицький.

Генштаб ЗСУ у зведенні за сьогодні вказував, що армія РФ здійснила артилерійські обстріли позицій українських військ у районі населеного пункту Бачівськ Сумської області.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Українська влада часто повідомляє про те, що російські війська відкривають вогонь по прикордонній території Сумської області.