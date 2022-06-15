Сумщина: троє людей загинули через підрив на міні, ще одна – через обстріл околиць Глухова

Автомобіль підірвався на російській міні у Сумській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький 15 червня.

Крім того, за його даними, російські війська обстріляли Новослобідську громаду з мінометів та артилерії.

«На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів (ймовірно ТМ-62) підірвалася автівка. Троє людей загинули на місці, один – поранений. Наразі знаходиться в лікарні», – заявив Живицький.

Ще одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу з російських гелікоптерів околиць Глухова увечері. За словами голови ОВА, російські війська випустили п’ять ракет. Шестеро людей отримали поранення, інфраструктура зазнала пошкоджень.

Крім того, поодинокі обстріли відбулися по Есманьській та Білопільській громадах.

Російські війська вночі проти 14 червня відкрили вогонь по прикордонній території Шосткинського району Сумської області, попередньо пошкоджено один об’єкт цивільної інфраструктури.