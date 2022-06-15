Обстріл віськами РФ Дніпропетровщини: 4 людини загинули, одну – поранено

Уночі російські війська обстріляли Апостолове Дніпропетровської області, в результаті чого четверо людей загинули і ще одна людина зазнала поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

«Ворог обстріляв з «Ураганів» Криворізький район. Вдарив по житлових кварталах Апостолівської громади. Попередньо, в Апостолові загинули 4 чоловіки, 1 – поранений. Він перебуває у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки», – повідомив Резніченко.

Також, за його словами, у Новомосковському районі було два «прильоти».

«Ракети сильно понівечили об’єкт цивільної інфраструктури та дачні будинки. Постраждалих немає», – додав посадовець.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.