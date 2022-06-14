Війська РФ обстріляли прикордоння Сумщини – ДПСУ

Російські війська опівночі відкрили вогонь по прикордонній території Шосткинського району Сумської області, попередньо пошкоджено один об’єкт цивільної інфраструктури. Як повідомляє Держприкордонслужба, прикордонники нарахували понад десять вибухів російських мін та артилерійських снарядів.

«Цей же район рашисти чотири рази обстріляли учора: в одному випадку ворожа артилерія здійснила 12 пострілів з боку селища Біла Берізка. У інших двох – з боку села Троєбортне Брянської області із застосуванням мінометів калібру 120 мм та артилерії», – йдеться в повідомленні.

Крім того, з боку російської Попівки випущено три десятки ворожих боєприпасів – вказує ДПСУ.

У свою чергу, голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що армія РФ обстріляла Зноб-Новгородську громаду, мінометний обстріл розпочався близько півночі, зафіксовано 11 вибухів.

«О 5:30 ранку ворог розпочав артобстріл громади, 21 приліт із реактивних систем залпового вогню та САУ», – повідомив Живицький.

Крім того, у цей же час територію Краснопільської громади російські війська обстріляли з артилерії, а о 6:30 – Есманську громаду, 28 прильотів із реактивних систем залпового вогню.

Водночас губернатор Брянської області Росії Олександр Богомаз заявив про обстріл села Займище, на кордоні з Україною і нібито поранення 4 людей та пошкодження кількох будинків.