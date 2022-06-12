Війська РФ не припиняють щоденних обстрілів Сумщини – ОВА

Російські війська продовжують обстріли Сумщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



«Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомету. Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади», – написав він у телеграмі.



Жертв та руйнувань немає.

Останнім часом фактично щоденно повідомляється про обстріли армією РФ прикордонних районів Сумщини. Як правило, ці обстріли здійснюються з території Росії.