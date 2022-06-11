Російські війська обстріляли прикордонну громаду – голова Сумської ОВА

Російські війська скинули вибухівку на Великописарівську громаду, що неподалік від кордону, а потім обстріляли її. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника. Одразу за цим, близько 13:30, розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів», – зазначив він у зведенні на 21 годину.

За даними обласної влади, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, руйнувань не було.

Вночі проти 11 червня, як повідомляв Живицький, російські війська обстріляли місто Ворожбу та Шалигінську громаду.

Росія регулярно обстрілює прикордонні регіони Сумської області.