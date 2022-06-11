Війська РФ вночі обстріляли з мінометів Сумщину – Живицький

Вночі російські війська обстріляли місто Ворожбу та Шалигінську громаду, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький вранці 11 червня.

«О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали. Ближче до першої години ночі росіяни 8 разів вдарили з міномету по території Шалигінської громади. Жертв та руйнувань немає», – йдеться у повідомленні.

Увечері 10 червня Дмитро Живицький теж повідомляв про російські обстріли кількох громад Сумської області: тоді одна людина загинула від отриманих під час обстрілу поранень.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.