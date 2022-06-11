ДСНС Харківщини: 13 пожеж за добу через російські обстріли, четверо загиблих і двоє поранених

Державна служба з надзвичайних ситуацій Харківщини повідомляє про 13 пожеж в області впродовж минулої доби через російські обстріли, чотирьох загиблих і двох поранених.

«Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (8 ) та Харківському (4) районах області. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарчі споруди, виробничі будівлі, легкові автомобілі, а також екосистеми», – поінформувало відомство уранці 11 червня.

Зокрема, після обстрілу території Чкалівської громади, зауважують в ДНСН, сталось руйнування будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули відразу чотири людини. Рятувальники допомогли дістати їхні тіла з-під завалів.

«О 12:00 стався масований обстріл приватного сектору у місті Дергачі. Трапилось відразу 4 пожежі у приватних будинках. 2 людини зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС вказують на те, що російські війська продовжують знищувати сільськогосподарські об’єкти та запаси зерна. Повідомляють, що снаряд потрапив до складського приміщення одного з товариств на території Чкалівської громади: загоряння сталось на площі 50 квадратних метрів, рятувальники гасили вогонь впродовж майже трьох годин.

«Аварійно-рятувальні роботи проводились на одному зруйнованому об’єкті у Київському районі Харкова. Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 15 ворожих боєприпасів», – додали у відомстві.

Пресслужба ДСНС у Харківській області 10 червня повідомляла про обстріл військами РФ житлового району у місті Дергачі на Харківщині, тоді були пораненні дві людини.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 8 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні дані щодо загиблих – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.