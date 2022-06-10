Війська РФ обстріляли Дергачі на Харківщині, пораненні дві людини – ДСНС

Російські війська обстріляли житловий район у місті Дергачі на Харківщині, пораненні дві людини, повідомляє у фейсбук пресслужба ДСНС у Харківській області.



«Унаслідок обстрілу сталося одразу чотири пожежі за різними адресами, горіли приватні житлові будинки на загальній площі понад 100 кв.м., а також один автомобіль КІА», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, двох людей (місцевих жителів) було поранено. Їх одразу госпіталізували до Харкова. Інформація про постраждалих внаслідок обстрілу уточнюється.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 10 червня підтвердити загибель 4302 і поранення 5217 цивільних жителів через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.