ОВА: на Харківщині за добу через обстріли РФ загинули п’ятеро цивільних, 12 – поранені

П’ятеро цивільних жителів загинули, 12 – були поранені на Харківщині за минулу добу через обстрілу з боку російських військ, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Росіяни продовжили обстріли Харкова та області з артилерії та РСЗВ. Вдень та вночі окупанти обстрілювали Шевченківський та Індустріальний райони Харкова, пошкоджені житлові будинки, адмінприміщення та приватні домоволодіння, супермаркет, інші нежитлові приміщення. Загалом по Харкову протягом доби одна людина загинула, шестеро – поранені», – написав Синєгубов у телеграмі вранці 8 червня.

За його словами, в Харківському районі обстріляні села Циркуни, Черкаська Лозова, селище Слатине, пошкоджені приватні будинки. У Черкаській Лозовій двоє людей загинули, троє – поранені.

«У Чугуївському районі під удар потрапило село Леб’яже. Там через обстріл сталися пожежі в приватному домоволодінні. У селі Коробочкине через влучання снарядів сталися пожежі в приватних будинках, на жаль, є один загиблий та один поранений. Також у Печенігах внаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє – поранені», – повідомив голова ОВА.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого.

В ООН станом на північ 6 червня підтвердили загибель 4253 і поранення 5141 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.