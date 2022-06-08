Російський обстріл зруйнував приміщення прикордонників на Сумщині – ДПСУ

Російські війська обстріляли прикордонне село Шосткинського району в Сумській області, повідомляє Державна прикордонна служба 8 червня.

За повідомленням, обстріл стався близько 12 години з боку російського пункту перетину кордону «Троєбортне».

«Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Це спричинило його руйнування. Варто наголосити, що дане приміщення було відкрите лише у 2015 році для належного утримання незаконних мігрантів. В час повномасштабного вторгнення росії в Україну воно не використовувалося», – зазначає пресслужба Держприкордонслужби.

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Останнім часом фактично щодня надходять повідомлення про обстріл армією РФ прикордоння, зокрема на Сумщині та Чернігівщині.

Голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив 7 червня в ефірі Радіо Свобода, що російські війська укріплюють та посилюють лінію кордону на Сумщині, бояться Збройних сил України і ведуть вогонь на випередження.