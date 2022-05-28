Живицький повідомляє про нічні обстріли Сумщини з території Росії

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляє 28 травня про нічні обстріли області з території Росії.
«З опівночі до четвертої ранку Росія обстрілювала наші території. По Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйноване сільгосппідприємство. Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів. Зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська. На щастя, обійшлося без людських жертв», – йдеться в повідомленні.
Попереднього дня, 27 травня, Оперативне командування «Північ» повідомило, що російські війська з території РФ обстріляли Сумську область, дані про поранених та загиблих уточнюються.
Російські війська неодноразово обстрілювали Сумську область зі своєї території.
26 травня голова Сумської ОВА повідомив, що сили ППО збили російську ракету над Сумами.
23 травня Дмитро Живицький повідомляв, що Росія всю ніч обстрілювала Білопілля на Сумщині з різної зброї.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.
Від початку масштабного вторгнення 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет, «абсолютну більшість – по цивільних об’єктах», повідомив 23 травня президент України Володимир Зеленський.
Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4031 і поранення 4735 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 26 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.
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