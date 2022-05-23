Зеленський: РФ завдала по Україні 1474 ракетні удари, понад 3 тисячі авіаударів

Від початку масштабного вторгнення 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетні удари, застосувавши 2275 різних ракет, «абсолютну більшість – по цивільних об’єктах», повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, за неповні три місяці територія України зазнала понад три тисячі авіаударів російських літаків і гвинтокрилів.

«Яка ще країна витримувала такий масштаб ударів? Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам необхідна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит – це реальні життя багатьох людей, які не загинули б, якби ми отримали всю ту зброю, по яку звертаємося», – сказав Зеленський під час звернення ввечері 23 травня.

За словами президента, найтяжча бойова ситуація нині – на Донбасі.

«Бахмут, Попасна, Сєвєродонецьк – на цьому напрямку окупанти зосередили найбільшу активність на цей час. Вони влаштували там бійню й намагаються знищити все живе. Буквально. Ніхто не руйнував Донбас так, як роблять це зараз російські військові. І я вдячний усім нашим воїнам, які утримують позиції та мають хоробрість контратакувати», – наголосив він.

Зеленський заявив, що найближчі тижні війни «будуть складними».

«І ми повинні це усвідомлювати. Але в нас немає жодної альтернативи, крім як боротися. Боротися й перемогти. Звільнити нашу землю і наших людей. Бо окупанти хочуть забрати в нас не просто щось, а все, що в нас є. Включно з правом на життя для українців», – сказав президент.

Раніше сьогодні в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що в Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання РФ «продовжують виконувати завдання з ізоляції районів ведення бойових дій та завдання ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України».