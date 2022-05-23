Перший вирок російському солдатові за воєнні злочини

28 лютого 2022 року колону Шишимаріна на Сумщині розбили Збройні сили України. Втікаючи із поля бою, він із кількома співслужбовцями спершу обстріляв і викрав цивільну автівку, а потім відкрив вогонь по беззбройному жителю селища Чупахівка, трактористові Олександру Шеліпову. Чоловік помер за кількадесят метрів від свого будинку. За кілька днів потому Шишимарін потрапив у засідку і здався у полон.

Як проходило вирішальне судове засідання у цій справі? Чи врахував суд те, що Шишимарін визнав провину і попросив вибачення у дружини вбитого цивільного українця? Оголошення вироку слухав кореспондент Радіо Свобода Тарас Левченко.