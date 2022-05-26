Суд наступного тижня оголосить вирок ще двом військовим Росії

Український суд 31 травня оголосить вирок ще двом військовим Росії. Йдеться про водія-зарядника бойової машини «Град» Олександра Бобикіна та навідника Олександра Іванова. Вони обвинувачені в обстрілах цивільної інфраструктури в Харківській області та визнали у суді свою провину.

Прокуратура просить для них 12 років позбавлення волі за порушення законів і звичаїв війни.

26 квітня на судовому процесі за обвинуваченням Бобикіна та Іванова відбулися дебати сторін.

За даними слідства, російські військові 24 лютого 2022 року вели артобстріл з території Бєлгородської області РФ по Харківській області: снаряди влучили у житлові будинки у селищі Козача Лопань та у ветеринарний ліцей у селищі Ветеринарне біля Дергачів, зруйнувавши цивільні об'єкти.

Після цього військовослужбовці ЗС РФ перетнули кордон України, де згодом потрапили у полон ЗСУ після розгрому російської військової колони на території Харківської області.

23 травня український суд засудив російського військового Шишимаріна до довічного ув’язнення за вбивство цивільного. Солдата визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни.