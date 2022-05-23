Російського військового Шишимаріна засудили до довічного ув’язнення за вбивство цивільного

Солом’янський районний суд 23 травня оголосив вирок російському військовому Вадиму Шишимаріну.

Шишимаріна засудили до довічного ув’язнення за вбивство українського цивільного, Олександра Шеліпова. Суд визнав його винним у порушенні законів і звичаїв війни.

Таким чином суддя задовольнив вимоги прокурора, який раніше закликав позбавити російського військового волі довічно.

Таке ж побажання висловлювала вдова вбитого Катерина Шеліпова, яка, втім, каже, що не буде проти, якщо Шишимаріна обміняють на українських військових із заводу «Азовсталь».

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Це перший вирок у справі про воєнні злочини російських військових під час повномасштабного вторгнення до України.

Вадим Шишимарін – командир відділення 4-ї танкової Кантемирівської дивізії Московської області РФ. Його звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством. Згідно з Кримінальним кодексом України, йому загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного. Це перший судовий процес такого роду від початку масштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.

Напередодні Шишимарін визнав свою провину і погодився давати свідчення у справі.